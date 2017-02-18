Doktora şantaja 11 yıl hapis!

Bursa'da yaşayan doktor H.T., 2010 yılında arızalanan bilgisayarını tamire verdi. Burada tamiri yapan G.M., bilgisayardaki uygunsuz görüntüleri kopyalayıp arkadaşlarıyla paylaştı. Ardından doktora şantaj yapmaya başladı. H.T'nin şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Davanın duruşması dün yapıldı. Duruşmada suçlamaları reddeden G.M., "Ben doktora şantaj uygulamadım, bir daha böyle görüntüler kaydetmemesi konusunda kendisine uyarıda bulundum" savunmasını yaptı. Ancak ceza almaktan kurtulamadı. Mahkeme üç sanığı toplamda 11 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.