Çürük Meyve pazarı dağıttı

Mandalina semt pazarını karıştırdı. Olay Kocaeli İzmit'te Perşembe günü yaşandı. Eşi ve oğlu Habib Yılmaz ile birlikte pazara giden Muammer Yılmaz, Abdulgani Doğan'a ait tezgahtan mandalina aldı. Poşetin içerisinde çürük mandalina olduğunu görünce pazarcı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından iki taraf da farklı yerlerinden yaralandı. Karşılıklı şikayetçi olan iki taraf da birbirlerini suçladı. Yılmaz, eşi ve çocuğunun darp edildiğini söyledi. Pazarcı Abdülgani Doğan ise iddiaları kabul etmedi. "Müşterinin eşini asla darp etmedik. Yapılsa ben karşı gelirdim" dedi.
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