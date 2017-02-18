Yol Durumu
  1. Vicdan kurulu
  2. Evi başına yıkıldı!

Cemre ölüme düştü!

Cemre ölüme düştü!
Muğla Milas'ta 4 yaşındaki , babaannesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak balkona çıktı. Balkonun kenarına sandalye koyup korkuluklardan sarkan küçük kız dengesini kaybetti. 4'üncü kattaki daireden yere çakıldı. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan minik Cemre kurtarılamadı. Acı olayla yıkılan Fidan ve Hüseyin Gümüş çifti sinir krizleri geçirdi. Korkunç olaya şahit olan Gürsoy Doğan, "Yardım için koştuk ama durumu çok kötü gözüküyordu. Hiçbir şekilde müdahale şansımız olmadı" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: ,
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar