Cemre ölüme düştü!

Muğla Milas'ta 4 yaşındaki Hanife Cemre, babaannesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak balkona çıktı. Balkonun kenarına sandalye koyup korkuluklardan sarkan küçük kız dengesini kaybetti. 4'üncü kattaki dairedenyere çakıldı. Çocuğun düştüğünü görenvatandaşlar hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan minik Cemre kurtarılamadı. Acı olayla yıkılan Fidan ve Hüseyin Gümüş çifti sinir krizleri geçirdi. Korkunç olaya şahit olan Gürsoy Doğan, "Yardım için koştuk amadurumu çok kötü gözüküyordu. Hiçbir şekilde müdahale şansımız olmadı" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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