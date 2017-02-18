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Cankurtaran

İsmail Ağdemir, köprüden ’ni seyrederken suya düşen ’ü kayıkla kurtardı. Kahraman genç, sağlık ekipleri gelene kadar kadının elini bir an olsun bırakmadı

Cankurtaran
Adana'dan gelen insanlık haberi, yürekleri ısıttı. Fatma Özgün (48) dün sabah saatlerinde tarihi Taşköprü'den Seyhan Nehri'ni seyretmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Özgün, aniden nehre düşerek suda çırpındı. Boğulmak üzere olan kadın, "İmdat" diye bağırdı. Çığlıkları duyan vatandaşlar yardım çağırdı. Bu sırada kayıkla nehirde bulunan İsmail Ağdemir adlı genç, hemen sesin geldiği yöne doğru hareket ederek, boğulmak üzere olan kadına ulaştı. Özgün'ü kayığa alıp kıyıya çıkarttı. Bu sırada yoldan geçen Kadir Ökmen isimli bir vatandaş, beresini ve montunu kadına vererek, Özgün'ün ısınmasını sağladı. Ağdemir de çok üşüdüğü için sağlık ekipleri gelene kadar kadının elini bir an olsun bırakmayıp ısıtmaya çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine giden sağlık ekipleri, Fatma Özgün'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bölgede "Kahraman" ilan edilen İsmail Ağdemir, nehirde balonlara atış yaptırdığı sırada bir ses duyduğunu ve kayıkla olay yerine giderek ölmek üzere olan kadını kurtardığını anlattı. "Ben insanlık görevimi yaptım" diyen kahraman genç, daha önce de nehre düşen 10 kişiyi kayıkla kurtardığını açıkladı.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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