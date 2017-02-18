Cankurtaran

Adana'dan gelen insanlık haberi, yürekleri ısıttı. FatmaÖzgün (48) dün sabah saatlerinde tarihi Taşköprü'den Seyhan Nehri'ni seyretmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Özgün, aniden nehre düşerek suda çırpındı. Boğulmak üzere olan kadın, "İmdat" diye bağırdı. Çığlıkları duyan vatandaşlar yardım çağırdı. Bu sırada kayıkla nehirde bulunan İsmail Ağdemir adlı genç, hemen sesin geldiği yöne doğru hareket ederek, boğulmak üzere olan kadına ulaştı. Özgün'ü kayığa alıp kıyıya çıkarttı. Bu sırada yoldan geçen KadirÖkmen isimli bir vatandaş, beresini ve montunu kadına vererek, Özgün'ün ısınmasını sağladı. Ağdemir de çoküşüdüğü için sağlık ekipleri gelenekadar kadının elini bir an olsunbırakmayıp ısıtmaya çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine giden sağlık ekipleri, Fatma Özgün'ü ambulansla hastaneyekaldırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bölgede "Kahraman" ilan edilen İsmail Ağdemir, nehirde balonlara atış yaptırdığı sırada bir ses duyduğunu ve kayıkla olay yerine giderek ölmek üzere olan kadını kurtardığını anlattı. "Ben insanlık görevimiyaptım" diyen kahraman genç, daha önce de nehre düşen 10 kişiyi kayıklakurtardığını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.