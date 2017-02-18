Çanakkale geçilmez!

Yunanistan, terör örgütlerine kucak açtı! FETÖ'ye, DEAŞ'a, PKK'ya, DHKPC'yebarınma imkanı sağladı! Son olarakhalkına kurşun yağdıran 8 darbeci askeriTürkiye'ye iade etmeme kararı aldı.Komşu'dan yüz bulan Hainler karadan denizden Yunanistan'a kaçmak için her imkanı kullandı! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışıyollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişyapmak isteyen terör örgütü PKK üyesikadın, jandarma ekiplerince yakalandı. Ayvacık'ın Sazlı Köyü sahilinde bir kadının şüpheli davranışlarını fark eden vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Ekipler bölgeye giderek şüpheliyi takibe aldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalıştığı belirlenen S.B. adlı kadın, gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen zanlı, daha sonra Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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