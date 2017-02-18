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Çanakkale geçilmez!

Çanakkale geçilmez!
Yunanistan, terör örgütlerine kucak açtı! FETÖ'ye, DEAŞ'a, PKK'ya, DHKPC'ye barınma imkanı sağladı! Son olarak halkına kurşun yağdıran 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararı aldı. Komşu'dan yüz bulan Hainler karadan denizden 'a kaçmak için her imkanı kullandı! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen terör örgütü PKK üyesi kadın, jandarma ekiplerince yakalandı. Ayvacık'ın Sazlı Köyü sahilinde bir kadının şüpheli davranışlarını fark eden vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Ekipler bölgeye giderek şüpheliyi takibe aldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalıştığı belirlenen S.B. adlı kadın, gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen zanlı, daha sonra Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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