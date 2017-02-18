'Çalıp' eğlendiler

Dolandırıcılarişi iyice büyüttü! İstanbul'daçökertilen 16 kişiliksiber dolandırıcılıkçetesi 1 yılda 13 milyonliralık vurgun yaptı.Başkalarına ait kredikartı, banka hesabı vekimlik bilgilerini ele geçirerekservet yapan çeteüyelerinden 11'i tutuklandı.Filmlere konu olacaksoygun olayı şöyle yaşandı.İstanbul Siber SuçlarlaMücadele ŞubeMüdürlüğü ekipleri, pekçok vatandaştan bankahesaplarından bilgileridışında para çekildiğinedair ihbar aldı. Bununüzerine çalışma başlattı. 6ay süren takibin ardındanbelirlenen adrese yapılanoperasyonda16 kişi gözaltınaalındı. Adreste yapılanaramalarda ise çok sayıdaflash bellek ve cep telefonlarınarastlandı. Şebekeninvatandaşları nasılkandırdığı da netleşti.
BANKADA İŞBAŞI
Buna göre dolandırıcı İsmail Y., bankada işe başladı. Yüksek limitli bankamüşterilerinin bilgilerinişebekeye aktardı. Çağrı merkezinde çalışan şebeke lideri Metin E. ile koordineli çalıştı. Banka çağrı merkezlerinin numaralarını kopyalayarak mağdurları aradı. Kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp tüm kişisel bilgilere ulaştı. Bu sayede 13 milyon lira dolandırdı. Polisin sahtekarların evinde ele geçirdiği veriler incelemeye alındı.
BİLGİLER HARD DİSKTEN ÇIKTI
Ekiplerin evde bulunan hard disklerde yatığı incelemede yaklaşık 1 milyon kişinin adı, soyadı, TC kimlik numaraları, adresleri ile kredi kartlarının ilk ve son 4 hanelerinin olduğu bilgiler ortaya çıktı.
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