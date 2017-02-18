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'Çalıp' eğlendiler

Milyonlarca kişinin kimlik bilgilerini ele geçiren şebeke 13 milyon liralık vurgun yaptı. Paralarla vur patlasın çal oynasın eğlenirken yakalandı...

Çalıp eğlendiler
Dolandırıcılar işi iyice büyüttü! 'da çökertilen 16 kişilik siber dolandırıcılık çetesi 1 yılda 13 milyon liralık vurgun yaptı. Başkalarına ait kredi kartı, banka hesabı ve kimlik bilgilerini ele geçirerek servet yapan çete üyelerinden 11'i tutuklandı. Filmlere konu olacak soygun olayı şöyle yaşandı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pek çok vatandaştan banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğine dair ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlattı. 6 ay süren takibin ardından belirlenen adrese yapılan operasyonda16 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda flash bellek ve cep telefonlarına rastlandı. Şebekenin vatandaşları nasıl kandırdığı da netleşti.

BANKADA İŞBAŞI
Buna göre dolandırıcı İsmail Y., bankada işe başladı. Yüksek limitli banka müşterilerinin bilgilerini şebekeye aktardı. Çağrı merkezinde çalışan şebeke lideri Metin E. ile koordineli çalıştı. Banka çağrı merkezlerinin numaralarını kopyalayarak mağdurları aradı. Kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp tüm kişisel bilgilere ulaştı. Bu sayede 13 milyon lira dolandırdı. Polisin sahtekarların evinde ele geçirdiği veriler incelemeye alındı.

BİLGİLER HARD DİSKTEN ÇIKTI
Ekiplerin evde bulunan hard disklerde yatığı incelemede yaklaşık 1 milyon kişinin adı, soyadı, TC kimlik numaraları, adresleri ile kredi kartlarının ilk ve son 4 hanelerinin olduğu bilgiler ortaya çıktı.
Etiketler:
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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