Bu teklifin 'eşi' yok

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde yaşayan avukat Jale Soydan (54), 2015 yılında boşandığı eşi Salih Kapıdere tarafından evinin önünde kurşunlandı. Bedenine 8 kurşun isbet eden talihsiz kadın kanlar ierisinde yere yığıldı. Cani eş ise karısını öldürdüğünü düşünüp kaçtı.
TEHDİTLER BİTMEDİ...
Kendisi de intihar etmek istediği sırada polis tarafından yakalandı. Öldürmeye teşebbüs suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden avukat Soydan ise kaldırıldığı hastanede adeta yaşam savaşı verdi. 45 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yeniden hayata tutunan talihsiz kadın, uzun süre gördüğü fizik tedavi ile yeniden yürümeyi başardı. Tedavi gördüğü sırada bir yandan da eski eşinin cezaevinden gönderdiği tehdit mektuplarıyla uğraştı! Cani eş, mektuplarında eski eşini hayatında birisi olması durumunda cezaevinde olmasına rağmen ölümü göze alıp her şeyi yapmakla tehdit etti. Soydan, eşini yeniden şikayet etti. Cezaevinde bulunan Kapıdere hakkında tehdit suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ara kararında ise şoke eden bir gelişme yaşandı. Mahkeme, avukat Soydan'ın kendisini ölümle tehdit eden eski eşiyle uzlaşmasına karar verdi. Karara isyan eden Soydan, barışma istediğini reddetti. Eski eşinin cezalandırılmasını istedi. Bu gelişmenin üzerine mahkeme, Kapıdere hakkında yürütülen davanın devam etmesine karar verdi.
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