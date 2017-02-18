Başbakan'dan gurbetçilere müjde üstüne müjde

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



Sizlerin arkasında Başbakanınız Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan, sizin arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var. Kendinizi asla yalnız hissetmeyeceksiniz. Zor şartlarda çalışarak, didinerek kazançlarınızı Türkiye'nin kalkınması, ilerlemesi, büyümesi için büyük bir kaynağa dönüştürdünüz. Sizin hakkınız ödenmez.



ARTIK TÜRKİYE'DE TELEFONLARINIZI KULLANABİLECEKSİNİZ

2002 yılında Türkiye AK Parti iktidarıyla tanıştı. AK Parti iktidarı çok büyük atılımlara imza attı. Bu atılımların gerçekleştirilmesinde şüphesiz sizlerin büyük desteği ve katkısı var.Bir yandan ülkemizi kalkındırırken bir yandan da sizlerin beklentilerini, taleplerini gözardı etmedik. Pasaport harçları çok yüksekti, indirin dediniz, indirdik mi? Dövizle askerlik bedelini 6 kat indirdik mi? Mavi kart sahibi gençlerimizin Türkiye'deki devlet dairelerinde çalışmasının yolunu açtık mı? Sizlerin de doğum yardımı, çeyiz, konut hesaplarından faydalanmasını sağladık mı? Türkiye'ye getirdiğiniz arabalarınızın 2 yıl süreyle Türkiye'de kalmasının önünü açtık mı? Artık Türkiye'de telefonlarınızı da rahatça kullanabileceksiniz.

MAHKEME ÇİLESİ SONA ERECEK

Almanca'yı Almanlar'dan daha iyi öğrenceksiniz. Türkçe'yi de aynı şekilde muhafaza edeceksiniz. Yurtdışından Türkiye'ye gelen öğrencilerimizin üniversite katkı paylarını artık biz ödüyoruz. Yapacaklarımız daha çok var. Burada mahkeme oluyor, aranızda anlaşmazlıklar oluyor. Alınan mahkeme kararlarının Türkiye'de geçerli olmasında engeller var. Bu mahkemeyi kazandığınız halde bir türlü sonu gelmeyen tekrar belirsiz bir yola giriyorsunuz. İşte bunu da ortadan kaldırıyoruz. Artık alınan mahkeme kararları da Türkiye'de geçerli olacak bu çile de sona erecek.

TÜRKİYE'DE OKUMAK İSTEYENLERE ÖZEL KONTENJAN

Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen gençlerimize yönelik özel, size has kontenjanlar oluşturacağız. Üniverseterde Türk diasporası araştırma enstitüsü kuracağız. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız Türkçeyi ana dili gibi konuşan gazeteciler olarak yetişecekler, ayrıca yaşadıkları ülkenin dilini de en az onlar kadar güzel konuşan gençlerimiz yetişecek.



ALMANYA'DA SEÇİM 27 MART'TA

16 Nisan'da Türkiye halkoylaması var. Yurtdışında 3 milyona yakın seçmen oy kullanacak. Seçim buralarda 27 Mart'ta başlayıp 9 Nisan'da sona erecek.15 Temmuz akşamı asker kılığına girmiş alçak FETÖ mensupları Türkiye'de darbe yapmak istediler. Cumhurbaşkanımız dik durdu, alçaklara, darbecilere geçit yok, dedi. Milleti meydanlara davet etti. Hükümetimiz dik durdu. Vatandaşlarımız darbecilere darbeyi vurdu.Milletimiz tanklara, toplara, bombalara göğsünü siper etti. Bu alçak darbe girişimini püskürttü. 250 kardeşimiz kahramanca, yiğitçe şehit oldular. Sizler burada haberleri duyduğunuz an dua ettiniz, destek verdiniz.Biz de dik durduk. Sizin emanetinize sahip çıktık. Ne bir karış toprağımızı ne de ayyıldızlı bayrağımızı bu hain FETÖ'ye çiğnetmedik.

BİRİLERİ BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

O gece birileri hayal kırıklığı yaşadı. Siz onların kim olduğunu iyi bilirsiniz. Siz 15 Temmuz akşamında bazı dost bildiklerimizin Türkiye'deki demokrasi, insan haklarına, Avrupa değerlerine daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik. Ne yaptılar? Yarım ağız açıklama yaptılar. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Bu milleti hiç kimse dize getiremez. İşte burada bunun ispatı var. Onbinler burada ayyıldızlı bayrağıyla burada. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez diyor...