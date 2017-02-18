Bakan Soylu'dan hain saldırıya ilişkin açıklama

Bakan Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, Viranşehir Adliye Sarayı önünde yaptığı açıklamada, saldırıda kullanılan aracın Mardin Mazıdağı'ndan, olaydan yaklaşık 3,5-4 saat önce hareket ederek, direkt Viranşehir'e intikal ettiğini belirtti.

Bakan Soylu, sürücünün kaçarak olay yerinden uzaklaştığını, elindeki uzaktan kumandayla aracı patlattığını aktardı.

İlk anda olaya müdahale etmek isteyen 3 emniyet bekçisi ve bir polisin geldiği sırada aracın patlatıldığını vurgulayan Bakan Soylu, olayda bir kediye süt verebilmek için apartman boşluğuna gelen 11 yaşındaki çocuğun şehit düştüğünü kaydetti.

Soylu, "Tam aracın park edildiğini gören emniyet bekçilerimizden bir tanesi silahlı müdahalede bulunarak, şahsı takip etmeye çalışırken, tam aracın yanından geçerken araç patlatılmış ve emniyet bekçimiz İbrahim Kete de şehit olarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Olay esnasında yaralılar meydana gelmiş ve bu yaralılar gerek Viranşehir Devlet Hastanesi'ne, gerekse Şanlıurfa'daki birçok hastaneye nakledilmişlerdir. Şu anda hastanelerimizde 2'si yoğun bakımda toplam 11 yaralımız mevcuttur. Yaralılarımızdan iki tanesi emniyet bekçimiz, biri başsavcımızın eşi hakime hanım. Diğer yaralılarımız da yine lojmanlarda oturan adliye lojmanlarının sakinleri." diye konuştu.

Saldırı nedeniyle yaklaşık 14 binada hasar meydana geldiğini belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bu 14 binanın içerisinde birçok konut da bu patlamada etkilenmiştir. Bu tür terör olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu terör olaylarının amacı bütün milletimizce malumdur. Gerek İzmir Adliyesinde gerekse Viranşehir Adliye konutlarına yönelik bu terör hedefinin genel amacı başta güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesindeki kararlılığını etkilemek, diğer taraftan da ülkemizdeki hem kamu düzenini tesis edebilmek, hem adaleti, hem de terör örgütlerinin olağan hayat akışını engellemeye çalışan bu zalim ve cani bakışını engellemek için adalet mekanizmamızı etkilemeye çalışmaktır."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik ile olay yerini inceledikten sonra vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini aktaran Soylu, ayrıca hastanelerdeki yaralı vatandaşları da ziyaret edeceklerini bildirdi.

- "Bu canileri buluyor ve cezasını veriyoruz"

Bakan Soylu, 11 yaşında ve gerek adalet lojmanları gerekse etrafındaki binalarda yaşayan insanların hayatına kasteden cani bir örgütün ortaya koyduğu bir olayla karşı karşıya bulunulduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada önemli olan özellikle vatandaşlarımızın hem bu cani örgüte hem de bunların siyasi uzantılarına karşı Viranşehir'de ortaya koymuş oldukları bilinçli, sağduyulu, memleketsever, vatansever bir tablodur, vakar içerisinde ortaya koydukları sağduyulu yaklaşımdır. Buradan ne adaletimizin çalışmasında ne güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koymuş olduğu teröre karşı kararlılıkta hiçbir geri adım olmayacağını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Onun talimatını bizatihi vatandaşın kendisi verdi. Yani o olaylarla karşı karşıya kalan ve bunların mağduriyetini yaşayan vatandaşımızın kendisi verdi. Ülkemizin huzurunu, sükununu, istikrarını bozmaya çalışan ve Türkiye'nin önemli bir karar vereceği bir zamanın arefesinde bizim karar mekanizmalarımızı etkilemeye çalışan unsurlara göz açtırmayacağız. İşte en son çok kısa bir süre önce gerek Viranşehir'de, gerek Şanlıurfa'nın başka noktalarında bu eylemleri gerçekleştirmeye çalışanlara dersler verilmiştir. Gece itibarıyla 26 kişi gözaltına alınmıştır ve bu konuda güvenlik kuvvetlerimiz gerekli çalışmalarını yapacaklardır. Millet emin olsun ki bunları nerede olursa olsun bu menfur olayları gerçekleştirenleri, bu canileri buluyor ve cezasını veriyoruz. Şu tabloyu gördükten sonra, direkt masum insanların hayatına kast etmeye yönelik bir tabloyu gördükten sonra hiçbir vicdan bunların cezasız bırakılmasını kabul edemez. Bu kadar açık ve nettir. Burada bu kararlılığı devam ettireceğimizi ifade ediyoruz."

- "Hasarlar devletimiz tarafından karşılanacaktır"

Yetkililerin hasar tespit çalışmalarını devam ettirdiğini anlatan Soylu, "Vatandaşlarımızın bütün hasarları devletimiz tarafından karşılanacaktır. Bundan herkesin emin olmasını isteriz. Bu konuda hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem de Sayın Başbakanımızın talimatları da açık ve nettir. Ve vatandaşımızla arkadaşlarımız bu temaslarını sürdürecek ve en kısa zaman içerisinde karşı karşıya kalmış oldukları bu durum telafi edilecektir." dedi.

Saldırıda şehit düşen 11 yaşındaki çocukla, bekçi İbrahim Kete'ye Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete de başsağlığı dileyen Bakan Soylu, "Tüm milletimizin sabrına ve vakarına, terörle mücadele karşısında gerek emniyet güçlerimiz olsun, gerek devletimizin kararlılığı olsun, gerek yargı mensuplarımız, yargıçlarımız, hakimlerimiz olsun minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah yardımcımız olur inşallah. Tekrar Viranşehirimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hiç endişe etmesinler bu terör örgütü denen alçaklar sürüsünü elbetteki bu ülkeden söküp atacağız. Buradaki kardeşlik biraz önce gördüğümüz alicenaplık, vatanseverlik ve sağduyulu yaklaşımı bu ülkeye hakim kılacağız." değerlendirmesinde bulundu.