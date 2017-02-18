Başbakan Binali Yıldırım, Malta temaslarının ardından Başbakan Joseph Muscat'la ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili, "Her zaman Türkiye, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk tarafı çözümde bir adım önde. Hiçbir zaman çözümü kesintiye uğratacak bir davranış içerisinde olmuyorlar" dedi. Başbakan Yıldırım, toplantının soru-cevap kısmında yabancı bir basın mensubunun 'FETÖ'cü gazetecilerle" ilgili sorusuna ise tarihi nitelikte bir cevap verdi: Merak ediyorum Avrupa'da ne kadar göçmen var? Bunun cevabını birisi bana versin. Algı operasyonu da yapılıyor. Türkiye PKK, DEAŞ, FETÖ örgütleriyle mücadele ediyor. Hangi Avrupa ülkesinde parlamento binası bombalandı, savunmasız insanlar acımasızca öldürüldü? Basın özgürlüğü evrensel bir haktır. Türkiye bir hukuk devletidir. İki şeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Basın özgürlüğü ayrı bir şey, basın özgürlüğü kisvesi altında teröre destek vermek başka bir şey...
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