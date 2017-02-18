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Ağır teselli

Ağır teselli
Mersin'de korkunç Ağır teselli bir kaza yaşandı. Ağır yaralanan kazazedeler birbirini teselli etti. Dün ışıklara hızla girdiği ileri sürülen lüks bir otomobille, ekmek yüklü kamyonet çarpıştı. Volkan C. (36) ile yanında bulunan Aylin Ş. (26) ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü Sezai Ş. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Birbirlerini teselli eden yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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