Adalet 'tıp' dedİ

KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Ancak İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2015 yılı 15 Ekim'de yapılan duruşmasında, tahliye edildi. Bitmek üzere olan dava, Saadet öğretmenin BİMER'e şikayeti ile yeniden gündeme geldi. Haziran 2016'da görülen duruşmada mahkeme heyeti sapık müdürün tutuklanmasını istedi. Bu sırada geçtiğimiz Aralık ayında Adli Tıp Kurumu çocukların olaydan dolayı ruh sağlıklarının bozuldukları raporunu verdi. Ancak sanık avukatı raporda, çocukların ruh sağlığının kalıcı olarak bozulup bozulmadığına yönelik sonucun yer almamasına itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme, çocukların yeniden Adli Tıp'a gönderilmesine karar verdi. Olayın ortayaçıkmasını sağlayan Saadet öğretmen, karara sosyal medyadan şöyle tepki gösterdi: "Tüm raporlar çocukların ruh sağlığının bozulduğu yönünde geldi. Çocuklar belki 5 kez birilerine bunu anlatmak zorunda kaldı. Hastaneye gidip anlattılar olmadı. Mahkemede anlattılar o da olmadı. Şimdi yine mi olmadı, yetmedi mi? Gittikleri yer Disneyland değil ki. Birileri Allah aşkına buna dur desin, yasalar çocuklardan yana değişsin."
SAADET ÖĞRET MENE SOSYAL DESTEK
-Saadet öğretmen seninleyiz
- Bir tane yürekli konuşacak öğretmen yok mu orada. Çocukların yanlarında duracak kimse yok mu?
- Adaletin çocuklarımızı koruması gerekiyor!
- Tam anlamıyla ruh sağlığının bozulması ne demek! Bunlar daha çocuk ve yaşadıkları vahşet!
- Bence hakim o çocukların yaşadığı vahşeti hiç anlamamış
- Vicdanım öyle rahatsız ki. Bu çocukları neden koruyamıyoruz
- Sonuna kadar Saadet öğretmenin yanındayız
- O çocukların mücadelesi için her zaman yanlarında olmalıyız!
- Koca yüreğinizden dolayı sizi kutluyorum hocam...İnşallah adalet yerini bulur...
Suçlamaları reddeden Adil S, evli, 2 çocuk babası üstelik 22 yıllık eğitimciydi. Tutuklandıktan 1 yıl 5 ay sonra beraat etti. Ancak Haziran 2016'da yapılan duruşmada tekrar tutuklanmasına karar verildi.
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