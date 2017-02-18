Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Sabah saat 06.00'da başlayan operasyonlar çerçevesinde tespit edilen 4 bin 767 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda, 8'i FETÖ şüphelisi olmak üzere bin 873 kişi yakalandı.

Dev operasyona 3 bin 583 ekip ve 11 bin 86 personelin katıldığı öğrenildi. Operasyonlar sürüyor.

HUZUR OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Asayiş Büro Amirliğinin gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2'si kadın toplamda 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun Asayiş Büro Amirliğinin aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan hüküm bulunan şüphelilerin İskenderun Modern Evler, Barbaros, Buluttepe ve Çay mahallelerinde olduğu bilgisini alan ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, S.Ş., G.S, V.G, M.Ç., H.Ç., ve N.S.'yi gözaltına aldı.

İskenderun Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan, 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, birinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Adana polisi yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde gerçekleşen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Adana Adli Tıp Kurumundaki sağlık kontrolünün ardından Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada, tablet, bilgisayar, barkot okuyucu ve iddia oynatılmasında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

KOCAELİ'DE 327 POLİSLE OPERASYON

Kocaeli'de 327 polisin katılımıyla gerçekleşen ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 23 kişinin yakalandığı operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Körfez, Kandıra, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Uyuşturucu ile Mücadele, KOM, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şubeye bağlı toplamda 87 ekip ve 327 personelle düzenlenen operasyonda 52 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonda cinsel istismar, uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 23 şahıs yakalandı.

Operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen bir miktar uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabancaya da el konularak 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Gerçekleştirilen büyük operasyonun görüntüleri ise kameralara anbean kaydedildi.

MUŞ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Muş merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden, 12'si tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması ve mahrem imamlarına yönelik Muş merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Örgütün emniyet yapılanması içinde faaliyet gösteren ve ByLock programını kullandıkları tespit edilen 14 polis memuru, emniyet teşkilatından sorumlu 10 mahrem imam örgütün kadın yapılanmasını yürüten 13 sözde mahrem abla olmak üzere, toplam 37 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınarak, adli mercilere çıkarılan şahıslardan 12'si tutuklanmış, aralarında etkin pişmanlıktan yararlananların bulunduğu 18 kişi adli kontrol şartıyla, 7 kişi ise savcılıkça serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

HATAY'DA ARANAN KİŞİLERE YÖNELİK OPERASYON

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu gözaltındaki 2'si kadın, 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin Modern Evler, Barbaros, Kocatepe, Buluttepe ve Çay mahallelerinde olduğu bilgisi üzerine, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, İskenderun Cezaevi'nden firar eden ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.Ş, ile çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan G.S, V.G, M.Ç, H.Ç. ve N.S. gözaltına alındı.

Adliyeye götürülen zanlılardan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

KONYA'DA ARANAN 104 KİŞİ YAKALANDI

Konya ve ilçelerinde aralarında kadınların da bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalayarak adliyeye sevk edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği Ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Konya il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezalarının da bulunduğu 104 kişi polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde bir şahsın gazetecilere, "Çekeceksen yakışıklı çek" demesi dikkatlerden kaçmadı.

ARAMASI OLAN 29 KİŞİ YAKALANDI

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde çeşitli suçlardan araması olan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah 07.00'den itibaren il genelinde yaralama, tehdit, hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, borç gibi çeşitli suçlardan aranması olan 104 şahısın adreslerine operasyon düzenledi. 47 ekip ve 123 polisin katıldığı operasyonda 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan diğer şahısların yakalanması için de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

TEKİRDAĞ'DA 122 ADRESE OPERASYON, 49 GÖZALTI

Tekirdağ il genelinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla polis ekipleri tarafından 122 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ genelinde TEM, KOM, Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dev operasyonda, il merkezinde 25 ayrı adreste yapılan aramada 9 kişi, ilçelerde ise 97 ayrı adreste yapılan aramada 40 kişi olmak üzere toplamda 49 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 49 kişiden 37'si haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğundan dolayı cezaevine gönderilirken, geriye kalan 12 kişi ise serbest bırakıldı.

KIRIKKALE´DE ASAYİŞ OPERASYONU: 6´SI KADIN 8 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6'sı kadın, 8 kişiyi düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.

Polis ekipleri, bugün sabaha karşı eş zamanlı olarak daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aralarında adam öldürmek suçundan 18 yıl cezası bulunan ve uzun süredir aranan F.O., polis baskınında saklandığı evinin çatı katında ele geçirildi. Diğer zanlılar ise yine değişik adreslerdeki evlerdin dolap ve banyolarında saklanmış olarak yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan ve 4 yıldan 10 yıla kadar cezası bulunan S.K., Y.A., D.Y., B.D., N.T., A.K., M.O., ve F.O., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinden ardından haklarında tutuklama kararı bulunması nedeniyle Keskin Kapalı Cezaevine gönderildiler.

ERBAA'DA ASAYİŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde ilçede belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ORDU'DA BYLOCK OPERASYONU: 22 GÖZALTI

Ordu merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli için Ankara, Samsun, İstanbul, Sinop, Erzurum, Tokat, Sivas, Trabzon, Giresun, Rize ve Manisa illerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında firar ettikleri belirlenen 4 kişi aranıyor

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ZONGULDAK'TA FETÖ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 3 polis, 1 öğretmen gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gökçebey ve Ereğli İlçesi ile Van ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 2 polis memuru ilçelerde, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Van'da, öğretmen ise Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.