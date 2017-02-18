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45 bin euro Sudenaz’ı yaşatacak

45 bin euro Sudenaz’ı yaşatacak
Iğdır'ın merkeze bağlı İslam Köyü'nde yaşayan Kemal ve Ayşe Badruk çiftinin 6 aylık bebekleri Sudenaz, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yakalandı. Aynı hastalıktan 5 yıl önce bir evlatlarını daha kaybeden aile, Sudenaz'ın sağlığına kavuşması için mücadele vermeye başladı. Hastalığın tedavisi için Amerika'da geliştirilen ilacın 45 bin Euro olduğunu belirten acılı anne şunları söyledi: "Biz bu ilacın Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Bundan 5 yıl önce aynı hastalıktan dolayı 6 aylık bebeğimi kaybettim. Aynı acıyı bir kez daha yaşamak istemiyorum. Bu çocuğumun da aynı şekilde gözümün önünde eriyip yok olmasına dayanamıyorum."
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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