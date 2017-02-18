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20 personeline gözaltısı

Muğla’nın Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye ile İstanbul, Ankara, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Giresun, Aydın, Manisa illerini kapsayan toplam 10 ilde eş zamanlı operasyonla Bylock kullanıcısı 20 personeli gözaltına alındı.

20 TSK personeline FETÖ gözaltısı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 ilde sürdürülen /PDY soruşturması kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ RÜTBELERDE
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Muğla'daki Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu Muğla'nın Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye ile İstanbul, Ankara, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Giresun, Aydın, Manisa illerini kapsayan toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen çeşitli rütbelerden 20 eski personeli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 22:17
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