YUHnanistan

Komşu, 8 darbeci haini Türkiye’ye iade etmedi! Bundan cesaret alan FETÖ’cüler suyun öte yanına firar etmek için sıraya girdi! Ev hanımı ile doktor eşi de İpsala’dan Yunanistan’a geçecekti! Çete üyesi polis, pasaportları kaşeledi! Ancak yanlışlıkla POL-Net'e kaydetti! Sistem üzerinden firarı tespit eden ekipler, zanlıları kıskıvrak enseledi!
Yunanistan, FETÖ'ye hizmette sınır tanımadı. 8 darbeci haini Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıkladı. Bundan yüz bulan FETÖ'cüler ise Komşu'ya kaçmak için sınıra dayandı! İzmir'de oturan ev hanımı Dilek Sevim, FETÖ'den gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilek Sevim (43) ile birlikte doktor eşi Erol Sevim'in (46) pasaportlarının iptal edildiği açıklandı. Sevim çifti, Yunanistan'a kaçmak için aralarında polismemuru, emekli öğretmen ve kuaförün bulunduğuçeteyle irtibat sağladı. İzmirli karı-koca 2 çocuğuyla birlikte 4 Şubat'ta İpsala Sınır Kapısı'na ulaştı. Kendilerini karşılayan emekli öğretmen Bilgin Ata (54) ile birlikte gümrüğe gidip beklemeye başladı.
80 BİN TL ÖDEME YAPTILAR...
Sevim ailesi daha sonra organizasyon içerisindeki polis memuru Mustafa Kaşdaş'ın bulunduğu pasaport peronuna ulaştı. Kaşdaş, iptal edilmiş pasaportlara sadece kaşe bastı! Ancak bu sırada yanlışlıkla Erol Sevim'e ait pasaportu POL-Net sistemine kaydedince firar ortaya çıktı. Pasaportun FETÖ soruşturması nedeniyle iptal edildiği anlaşıldı. Bu sırada Dilek Sevim, Bilgin Ata'nın kullandığı araçla Yunanistan'a kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekiplerince yakalandı. Sevim çifti ile onlara yardım eden Kaşdaş ve Ata gözaltına alındı. Çocuklar arkabalarına teslim edilirken karı-koca tutuklandı. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıranorganizatör Sinan Işıklar ise Meriç Nehri üzerindekibir adacıkta bulunan gümede (avcı kulübesi) yakalandı. Zanlıların çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a gitmek için organizatörlere 20 bin euro yani 80 bin TL ödeme yaptığı saptandı. Öte yandan Yunanistan'a gitmek isteyenaralarında PKK'lı teröristlerin de bulunduğu 50 şüpheliyakalandı. Onlara kılavuzluk ederek kaçış noktalarını gösteren 10 şüpheli de gözaltına alındı. Kılavuzların özellikle FETÖ şüphelilerini kaçırmak için kişi başı 40 bin liraya kadar para aldıkları anlaşıldı.
ARİF'E DEAYNI TARİF!
olan Arif Erdem'in adı da FETÖ soruşturmasına karıştı. Erdem hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak eski futbolcunun sınırdan firar ettiği anlaşıldı. Malvarlığına el konulan Arif Erdem, ailesiyle birlikte geçen 23 Temmuz günü İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Yunanistan'a kaçmıştı. Arif Erdem'in, eşi Gülsüm Erdem'in ailesinin kaldığı Yunanistan'ın İskeçe kentine bağlı Şahin Köyü'nde bir süre saklandığı anlaşıldı. Ancak sırra kadem basan Erdem, hala aranıyor.
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