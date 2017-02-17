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Yaşlı kadın denizde arandı

Yaşlı kadın denizde arandı
SAMSUN'un Canik İlçesi'nde yaşayan emekli polis memuru Mustafa Başgöl, eşi 'ün (65) iki gündür kayıp olduğunu belirterek polise gitti. Ekipler, yaşlı kadını bulmak için harekete geçti. Yaşlı kadının denize düşmüş olma ihtimaline karşı arama çalışmaları denizde de devam etti. Ancak çalışmalar sonuç vermedi. Aramalar sürerken, bölgedeki güvenlik kameraları da inceleniyor.
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