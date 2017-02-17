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Ünlü yıldızdan 'a '' çağrısı

Ünlü Hollywood oyuncusu , 'a 'yurt dışı ziyaretini 'ye yaparak destek ver' çağrısında bulundu.

Ünlü yıldızdan Trumpa Türkiye çağrısı

Hollywood'un ünlü ismi , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kalbi olduğunu söyledi.

LOHAN'DAN TRUMP'A TÜRKİYE ÇAĞRISI
Ünlü film yıldızı Lindsay Lohan, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, 'ın yurt dışı ziyaretini 'ye yaparak Türkiye'ye destek vermesini istedi.

Lohan, Donald Trump'ın Türkiye'deki mültecilerin durumunu ve mülteciler konusundaki yaptıklarını yerinde görmesinin Amerikan halkı için de önemli olacağını söyledi.

"ERDOĞAN HALKI TARAFINDAN ÇOK SEVİLİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı tarafından sevilen biri olduğunu belirten Lindsay Lohan, mülteciler konusunda yaptıklarını gördüğünü ve Erdoğan'ın büyük bir merhamet sahibi ve kalbi olduğunu kaydetti.

Lohan, mülteciler konusunda bir belgesel çalışması yaparak, mülteci sorununu dünyaya duyurmaya çalışacağını açıkladı.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 22:21
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