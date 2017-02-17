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'ndan 'ye kınama

, terör örgütlerinin tetikçiliğini yapan paçavrasının dergisi 'ın Hz.Musa'yı hedef alan hakaretlerini kınayarak "mizah ile yapılan nefret suçlarına" devletin önlem almasını istedi.

Türk Yahudi Toplumundan Sözcüye kınama

'nün mizah dergisi 'ın Hazreti Musa'yı hedef alan ve küfürlü kelimelerin yer aldığı karikatüre son tepki 'ndan geldi.

"DEVLETİMİZİN ETKİLİ ÖNLEM ALMASINI BEKLİYORUZ"
Twitter'dan yapılan açıklamada "Mukaddesatı aşağılayarak yapılan mizahı kınıyor, yazı veya mizah ile yapılan nefret suçlarına devletimizin etkili önlem almasını bekliyoruz" denildi.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 10:17
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Alaiddin Alaiddin

Ulan siz adam olmazsınız.inancınız yok tamam Anladık.espiri yapacak alan bulamadınız değil mi.içi boş kişiler böyle yapar,pire pisliği kadar hükmünüz yok bu Dünya'da reziller

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.02.2017 11:19
birsu birsu

sözcü başlı başına bir nefret objesi, kindar nesil oluşturmak işlevi görüyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 17.02.2017 11:08
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