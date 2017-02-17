Sözcü'nün mizah dergisi Gırgır'ın Hazreti Musa'yı hedef alan ve küfürlü kelimelerin yer aldığı karikatüre son tepki Türk Yahudi Toplumu'ndan geldi.
"DEVLETİMİZİN ETKİLİ ÖNLEM ALMASINI BEKLİYORUZ"
Twitter'dan yapılan açıklamada "Mukaddesatı aşağılayarak yapılan mizahı kınıyor, yazı veya mizah ile yapılan nefret suçlarına devletimizin etkili önlem almasını bekliyoruz" denildi.
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Ulan siz adam olmazsınız.inancınız yok tamam Anladık.espiri yapacak alan bulamadınız değil mi.içi boş kişiler böyle yapar,pire pisliği kadar hükmünüz yok bu Dünya'da reziller
sözcü başlı başına bir nefret objesi, kindar nesil oluşturmak işlevi görüyor.
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