Sözcü'nün mizah dergisi Gırgır'ın Hazreti Musa'yı hedef alan ve küfürlü kelimelerin yer aldığı karikatüre son tepki Türk Yahudi Toplumu'ndan geldi.

"DEVLETİMİZİN ETKİLİ ÖNLEM ALMASINI BEKLİYORUZ"

Twitter'dan yapılan açıklamada "Mukaddesatı aşağılayarak yapılan mizahı kınıyor, yazı veya mizah ile yapılan nefret suçlarına devletimizin etkili önlem almasını bekliyoruz" denildi.



