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nda yeni dönem

için yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Şu anki sistemin şöyle bir eksikliği var, trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım." dedi.

Trafik sigortasında yeni dönem
Başbakan Yardımcısı üzerinde yeni bir modele hazırlandıklarını söyledi. Şimşek yaptığı açıklamada, sistemlerde bir eksiklik olduğunun altını çizdi.

Trafik sigortası hakkında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Şu anda yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Sistemin şöyle bir eksikliği var, trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanızın sigortası var, belki de hiç deneyimi olmayan bir şoföre 'hadi al sür' diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim, arkadaşlar çalışıyor. Sadece taşıtın değil sürücünün risklerini de dikkate alan bir sistem... Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker" dedi.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 12:26
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