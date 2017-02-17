THY’den yolcular için referandum düzenlemesi

Türk Hava Yolları (THY), 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum nedeniyle uçuşlarında değişiklik talep eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcuları için bazı düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş biletlerin, 9-23 Nisan tarihlerinde tüm AnadoluJet ve THY seferlerine kayıtlı rezervasyon değişikliklerinin THY'ye ait bilet satış ofislerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Açıklamada, rezervasyon değişikliği talebi olan yolcuların, 6 Mart'a kadar bilet satış ofislerine başvurmaları istendi.