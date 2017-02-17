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’den yolcular için düzenlemesi

nedeniyle, 16 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş biletlerin, 9-23 Nisan tarihlerinde tüm AnadoluJet ve seferlerine kayıtlı değişiklikleri THY'ye ait bilet satış ofislerinde yapılacak

THY’den yolcular için referandum düzenlemesi

(), 16 Nisan'da gerçekleştirilecek nedeniyle uçuşlarında değişiklik talep eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcuları için bazı düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş biletlerin, 9-23 Nisan tarihlerinde tüm AnadoluJet ve THY seferlerine kayıtlı değişikliklerinin THY'ye ait bilet satış ofislerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Açıklamada, rezervasyon değişikliği talebi olan yolcuların, 6 Mart'a kadar bilet satış ofislerine başvurmaları istendi.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 18:20
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