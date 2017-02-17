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"Terör örgütleri helak olacak"

: "'da masum bir evladımızın hunharca ölümüne ve 15 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum. Çocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terör örgütleri bütün unsurlarıyla birlikte helak olacaklardır" sında bulundu.

Terör örgütleri helak olacak

Başbakan Binali Yıldırım, 'daki terör sına ilişkin "Şanlıurfa'da masum bir evladımızın hunharca ölümüne ve 15 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum. Çocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terör örgütleri bütün unsurlarıyla birlikte helak olacaklardır." ifadelerini kullandı.

, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, "Şanlıurfa'da masum bir evladımızın hunharca ölümüne ve 15 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum. Çocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terör örgütleri bütün unsurlarıyla birlikte helak olacaklardır. Aziz milletimize ve kaybettiğimiz evladımızın ailesine taziyelerimi sunuyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 23:57
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