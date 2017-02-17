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'Taş' kalpli

kendisini terk eden eşi ile ailesinden 8 kişiyi pompalı tüfekle katletti. Dün hakim karşısına çıkan cani, “Ne olduğunu hatırlamıyorum” dedi. Mahkeme heyetini şoke etti...

Taş kalpli
Tarihler 5 Şubat 2016'yı gösterdiğinde Gaziantep'te korkunç bir katliam yaşandı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Yusuf Taş, eşi Tuğba Taş'a şiddet uyguladı. Genç kadın, kızı Belinay'ı (1) da yanına alıp ailesinin evine gitti. Terk edilmeyi gururuna yediremeyen Taş, karısının peşinden gitti. Barışmak istediğini söyledi. Ancak eşi kabul etmedi. İkilinin ailesi de boşanmalarını istedi. Hatta 'ın amcası Mustafa Taş, Tuğba Taş'ın oğlu Turan'la evlenmesini önerdi. Bunları öğrenen Yusuf Taş ise cinnet geçirdi. Tüfekle önce eşi Tuğba Taş'ı ardından teyzesi Şenel Çakmak'ı, kardeşi Ahmet Can Çakmak'ı ve kuzeni Turan Taş'ı öldürdü. Kızına ise dokunmadı. Daha sonra da amcası Mustafa Taş, yengesi Gülay, kızları Türkan ve Gül ile Furkan'ı katletti. Olayın ardından 55 gün sonra yakalanıp tutuklandı. Hakkında 9 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması dün yapıldı. Katil, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kırıkkale'deki ceza evinden görüntülü sistemle katıldı.

'KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM'
Olayın yaşandığı geceyi anlatan Yusuf Taş, "Kayınvalidem silah verdi. Kendimi öldürecektim. Sonra boğuştuk. Silah patladığında vurulduğumu sandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde sokaktaydım. Ne olup bittiğini anlamaya çalıştım. Yoldan geçen bir taksiye binerek bizim köyün üst tarafındaki bir başka köye gittim" diye konuştu. Yusuf Taş'ın savunmasının ardından konuşan kayınvalidesi Kudret Taş ise damadının ifadesinde yalan söylediğini eve tabancayla geldiğini ve dehşet saçtığını söyledi. Mahkeme, Yusuf Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
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