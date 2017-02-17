'Taş' kalpli

Tarihler 5 Şubat 2016'yı gösterdiğinde Gaziantep'te korkunç bir katliam yaşandı. Güvenlik görevlisi olarak çalışanYusuf Taş, eşi Tuğba Taş'a şiddetuyguladı. Genç kadın, kızı Belinay'ı(1) da yanına alıp ailesinin evine gitti. Terk edilmeyi gururuna yediremeyen Taş, karısının peşinden gitti. Barışmak istediğini söyledi. Ancak eşi kabul etmedi. İkilinin ailesi de boşanmalarını istedi. Hatta Yusuf Taş'ın amcası Mustafa Taş, Tuğba Taş'ın oğlu Turan'la evlenmesini önerdi. Bunları öğrenen Yusuf Taş ise cinnet geçirdi. Tüfekle önce eşi Tuğba Taş'ı ardındanteyzesi Şenel Çakmak'ı, kardeşiAhmet Can Çakmak'ı ve kuzeni TuranTaş'ı öldürdü. Kızına ise dokunmadı. Daha sonra da amcası Mustafa Taş, yengesi Gülay, kızları Türkan ve Gül ile Furkan'ı katletti. Olayın ardından 55 gün sonra yakalanıp tutuklandı. Hakkında 9 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması dün yapıldı. Katil, duruşmayatutuklu bulunduğu Kırıkkale'deki cezaevinden görüntülü sistemle katıldı.
'KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM'
Olayın yaşandığı geceyi anlatan Yusuf Taş, "Kayınvalidem silah verdi. Kendimiöldürecektim. Sonra boğuştuk.Silah patladığında vurulduğumu sandım.Ne olduğunu hatırlamıyorum.Kendime geldiğimde sokaktaydım. Neolup bittiğini anlamaya çalıştım. Yoldangeçen bir taksiye binerek bizimköyün üst tarafındaki bir başka köyegittim" diye konuştu. Yusuf Taş'ın savunmasının ardından konuşan kayınvalidesi Kudret Taş ise damadının ifadesindeyalan söylediğini eve tabancayla geldiğinive dehşet saçtığını söyledi. Mahkeme, Yusuf Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
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