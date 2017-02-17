Sokakta vahşet

Nevşehir'de yaşayan 20 yaşındaki EnesDağdibi, dün sabah evinden çıktı. Sokak ortasında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Kanlar içinde yerde yatan Dağdibi'nin öldüğü anlaşıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, katilleri yakalamak için çalışma başlattı. Acı haberi duyunca olay yerine koşan Dağdibi'nin annesi, oğlunun cansız bedeni karşısında "Ben oğlumuaskere gönderecektim, oğlum beni görürse kalkar, ne olur oğlumu göreyim" diye ağıt yaktı. Cinayete kurban giden Dağdibi'nin önceki akşam Facebook'tan, "Ben doğrularımla mutluyum, sen yalanlarınla mesut musun!" mesajını paylaştığı ortaya çıktı.
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