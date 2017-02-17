Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesinde 20.45 sularında büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Patlamanın meydana geldiği alana takviye ekipler sevk edildi.

112 Acil ekipleri, patlamanın etkisiyle yaralananları ambulanslarla hastanelere sevk etti.



ŞANLIURFA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini, olayda 3 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları ilk bilgilere göre akşam saatlerinde 18-20 yaşlarında bir kişinin Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesine bomba yüklü bir aracı park ettiğini belirtti.

"UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATILDI"

"Patlayıcı yüklü bir araç daha sonra uzaktan kumandayla patlatılarak lojmanlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Lojmanlar büyük ölçüde hasar görmüştür." diyen Tuna, "Olayda zabıt katibinin 3 yaşında erkek çocuğu hayatını kaybetmiştir. 15 civarında ağır olmayan yaralı mevcut olup, tedavileri hastanede devam etmektedir." bilgisini paylaştı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VALİDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viranşehir'deki bombalı saldırıya ilişkin Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viranşehir'deki bombalı saldırı hakkında Şanlıurfa Valisi Tuna'dan bilgi aldı. Tuna'yı telefonla arayan Erdoğan, Viranşehir'deki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında meydana gelen bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa Allah'tan rahmet, 15 yaralıya da acil şifa dileğinde bulundu.

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