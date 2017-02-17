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Robot Alara

Robot Alara
İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi Alara Güler, Tayvan'da düzenlenen Uluslararası Bilim Fuarı'na katıldı. 23 ülkeden 247 projenin katıldığı fuar da geliştirdiği 'Tohum- Bot' robotuyla Türkiye'yi temsil etti. Jüri karşısına çıkan genç mucit, yaptığı robotun, küçük ve orta ölçekli bahçelerde insan gücü kullanmadan tohum ekebildiğini ve bu sayede tarım sektöründe verimi arttıcağını söyledi. Sunumuyla herkesi büyüledi. Fuarda dünya ikincisi seçildi. İnsanlık adına yararlı işler yapmaya devam edeceğini belirten , "Dünyanın elektronik devlerinden Tayvan'da böyle bir ödül aldığım için çok mutluyum" dedi.
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