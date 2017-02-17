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yandaşı 'den hayır iyle kınama!

Terör örgütü 'ya yakınlığıyla bilinen , 'daki terör sının ardından skandal bir tweet attı.

PKK yandaşı İHDden hayır hashtagiyle kınama!

Genel Merkezi resmi hesabından yı kınadı! Yapılan açıklamada: "Bu şiddetten en çok çocuklar etikleniyor. Patlamalara, şiddete #hayır diyor ve kınıyoruz." denildi.

TERÖR SALDIRISINDA BİLE HAYIR HASHTAG'İ AÇTILAR
Yapılan sözde kınama açıklamasında referandum için Twitter'da sıkça açılan evet ya da hayır ''lerinden biri olan #hayır hashtag'i açıldı.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 00:16
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