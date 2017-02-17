İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi resmi twitter hesabından saldırıyı kınadı! Yapılan açıklamada: "Bu şiddetten en çok çocuklar etikleniyor. Patlamalara, şiddete #hayır diyor ve kınıyoruz." denildi.





TERÖR SALDIRISINDA BİLE HAYIR HASHTAG'İ AÇTILAR

Yapılan sözde kınama açıklamasında referandum için Twitter'da sıkça açılan evet ya da hayır 'hashtag'lerinden biri olan #hayır hashtag'i açıldı.









