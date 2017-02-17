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Özçekimde burun farkı

Özçekimde burun farkı
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı , son yıllarda burun estetiğinde talep patlaması yaşandığını anlattı. Bunun nedenini sıraladı: Özellikle selfie çekimleri, insanlarda imajı ön plana çıktı. Burun, profil olarak çok önemli bir noktada. Yüzdeki ifadeyi bile değiştirebiliyor. Bu açıdan burun estetiği talepleri çok arttı.
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