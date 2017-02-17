Özçekimde burun farkı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, son yıllarda burun estetiğinde talep patlaması yaşandığını anlattı. Bunun nedenini sıraladı: Özellikle selfie çekimleri,insanlarda imajı ön plana çıktı. Burun, profil olarak çok önemli bir noktada. Yüzdeki ifadeyi bile değiştirebiliyor. Bu açıdan burunestetiği talepleri çok arttı.
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