Naeh CHP’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'i parti genel merkezinde kabul edildi. Türkiye ile İsrail arasında 2010 yılında kopan diplomatik ilişkilerin yeniden normalleşme sürecine girmesinin ardından geçen Kasım ayında atanan büyükelçi Naeh ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede Türkiye ile İsrail ilişkileri, İsrail-Filistin sorunu ile Ortadoğu ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulunurken, Yılmaz Naeh'in ziyaretinin yeni atanması nedeniyle nezaket ziyareti çerçevesinde olduğunu kaydetti. İsrail- Filistin sorunuyla ilgili ise Netanyahu'nun Trump'la ortak basın toplantısında 'iki devletli çözüm' yaklaşımından farklı bir tablo çizilmesi de gündeme geldi.
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