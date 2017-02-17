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'nun ölümünde FETÖ izi

'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasını manipüle ettiği öne sürülen eski İstihbarat Şube Müdürünün de aralarında bulunduğu 10 eski polis tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlunun ölümünde FETÖ izi

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli iletişim programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı.

Eski polislerden, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum 'nun helikopterinin düşmesi olayını manipüle ettiği ileri sürülen eski Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan D. ile Gazi H, Hamit D, Süleyman G, Etem Ç, Mehmet B, Osman K, Osman G, Murat D. ve İrfan Y. tutuklandı.

Zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 13:14
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

hatırlıyorum bu müdür yanlış hedef göstermişti

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.02.2017 14:56
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