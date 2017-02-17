Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli iletişim programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı.
Eski polislerden, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını manipüle ettiği ileri sürülen eski Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan D. ile Gazi H, Hamit D, Süleyman G, Etem Ç, Mehmet B, Osman K, Osman G, Murat D. ve İrfan Y. tutuklandı.
Zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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hatırlıyorum bu müdür yanlış hedef göstermişti
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