Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimini açıkladı.Ön başvurular 15 Mart 2017 alınacak.
Ayrıntılar gelecek...
MEB'den öğretmen alımına ilişkin duyuru
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimle ilgili açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimini açıkladı.Ön başvurular 15 Mart 2017 alınacak.
Etiketler: öğretmen alımı , Milli Eğitim Bakanlığı
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