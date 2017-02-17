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MEB'den na ilişkin duyuru

(MEB), 20 bin sözleşmeli na ilişkin takvimle ilgili açıklama yaptı.

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  • 17 Şubat 2017, Cuma 14:33
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