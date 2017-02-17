Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" kapsamında 20 bin 127 pozisyona sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

Buna göre, sınıf öğretmenliğine 3 bin 570, İngilizce'ye 2 bin 193, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine 2 bin 143 öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Türkçe öğretmenliğine bin 140, okul öncesine bin 720, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliğine bin 3, ilköğretim matematik branşına ise bin 835 öğretmen atanacak. Böylece MEB, 90 branşta toplam 20 bin 127 öğretmeni boş kadrolara atayacak.

Adaylar, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (Almanca, İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanlarında, 2016 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP121 puan türünden, diğer alanlarda ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan alanlar 15-21 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvurular, elektronik ortamda "http://mebbis.meb.gov.tr" ve "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden alınacak. Adaylar, elektronik ortamdaki başvuruları ve buna ilişkin "Elektronik Başvuru Formu"nun çıktısını, şahsen ya da noter ile vekalet verecekleri kişiler aracılığıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak.

SÖZLÜ SINAV

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dahil), yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları "Sözlü Sınav Sonuç Ekranı"na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

Sözlü sınava alınacak adaylar, "http://mebbis.meb.gov.tr" ve "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden duyurulacak.

Sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, çalışmak istedikleri en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 27 Mart'ta ilan edilecek.

KPSS10 puan türünden başvuran adayların sözlü sınavı 3-7 Nisan, KPSS121 türünden başvuran adayların sınavları ise 24 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.