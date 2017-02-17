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Mama ziyafeti

Mama ziyafeti
Elazığ'ın bir köyünde yaşayan 'ın (52) Gümüş adlı köpeği, 9 doğurdu. Annelerinin sütünün kesilmesiyle yavrular aç kaldı. Yıldırım, internetten yardım çağrısı yaptı. Talebi duyan çok sayıda hayvansever, yavru köpeklerin beslenmesi için köye kargoyla mama yağdırdı. Başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok ilden gönderilen yieceğin 1 tona ulaştığı açıklandı
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