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İtfaiye eri oldu

Düştüğü sondaj sundan kurtarılması için 11 gün boyunca tüm Türkiye’nin seferber olduğu yavru Kuyu, itfaiye eri olarak göreve başladı.

Kuyu İtfaiye eri oldu
İstanbul Beykoz'da düştüğü 61 metrelik sondaj sundan 11 gün sonra başarılı bir operasyonla kurtarılan 'Kuyu' adlı Kangal köpeği için ekipler saniyeleri bile hesapladı. Boğulmadan yukarı çıkarılması için kaç saniyede alınabileceği tartışıldı. Birçok farklı yöntem deneyen ekipler, şartlara ve zamana karşı yardımcı olabilecek cihazı geliştirdi. Su ve Doğa Sporları Kulübü Kurucusu Davut Sarıkurt'un önerisiyle pnömatik kol üretildi. Sarıkurt yavru köpeği kurtarma anını şöyle dile getirdi: Kuyu'yu dışarı çıkarmaya başladığımızda saatim 05.53'tü. Saate bir daha bakmadım ama 2 dakika kadar sürdü!

YENİ YUVASINA KAVUŞTU
Sondaj kuyusunda karanlıkta 11 gün ölüm kalım savaşı veren ve sonra özgürlüğe kavuşan 'Kuyu' , şimdi yeni yuvasına kavuştu. İBB'ye ait Fatih'teki hayvan hastanesinden yeni yuvası olacak Beykoz İtfaiye Grup Amirliği'ne getirildi. Bahçede küçük yuvasına alındı. Ancak havanın soğuk olması nedeniyle itfaiye erlerinin bulunduğu alandaki kalorifer peteğin yanına konuldu. İtfaiyeci Veysel Sivri, "AFAD, TTK ve diğer sivil vatandaşlarımızın bu kurtarma operasyonunda büyük çabaları oldu. Tüm herkese çok teşekkür ediyoruz. Kuyu artık yanımızda. Çok mutluyuz. 7 aylık olduktan sonra eğer eğitime alacağız. Kurtarma köpeği olarak yetiştirmeyi planlıyoruz. İnşallah bundan sonra itfaiye eri olarak görevine devam edecek" açıklamasında bulundu.
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