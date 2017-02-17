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Kritik görüşme 'te başladı

Genelkurmay Başkanı ile ABD Genelkurmay Başkanı 'te bir araya geldi. Akar ve Dunford'un İncirlik'te bir araya geldiği sırada üste hava trafiği yaşandı.

Kritik görüşme İncirlikte başladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'te bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.



Akar ve Dunford'un İncirlik'te bir araya geldiği sırada üste hava trafiği yaşandı.

Görüşme esnasında "63239" kuyruk numaralı beyaz bir uçak, ayrıca 4 de Türk savaş uçağı İncirlik Üssü'ne iniş yaptı.

Öte yandan üsse 13.35'te ABD'ye ait bir kargo uçağı da indi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, dün Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Orgeneral Dunford'un bugün Türkiye'ye gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile görüşeceğini açıklamıştı.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 17:18
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