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Korsan gösteri!

Turizmci genç, sevgilisine sürpriz yapmak üzere evinin önünde havai fişek patlattı. Ama izin almadığı için karakola çağrıldı. Para cezası ödemek zorunda kaldı.

Korsan gösteri!
Sinan Şahin, kız arkadaşı Gamze Makas'a sevgisini göstermek için bir ilginç bir gösteri yaptı. Sevgilisinin oturduğu apartmanın önüne mum ve güllerle kalp simgesi yaptırıp içine 'Seni seviyorum' yazdırdı. Kapıda meşaleler yaktırdı. Sonra kızı aşağıya çağırdı. Dışarı çıkan Makas'a gülleri uzatıp sarıldı.

KAMERA YAKALATTI
Bu sırada havai fişekler patlamaya başladı. Ve polisin sesleri duyacağı endişesiyle hemen olay yerinden uzaklaştı. Apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın sürpriz bir girişim olduğunu anladı. Görüntülerden izinsiz gösteriyi Finike'de oturan 'in yaptığını tespit etti. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Şahin, "İzinsiz patlayıcı madde kullanmak ve toplumun huzurunu bozmak" suçundan 250 TL para cezası ödedi. Bir daha böyle bir girişimde bulunmaması için uyarılıp serbest bırakıldı.
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