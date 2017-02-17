Korsan gösteri!

Sinan Şahin, kız arkadaşı GamzeMakas'a sevgisini göstermekiçin bir ilginç bir gösteri yaptı.Sevgilisinin oturduğu apartmanınönüne mum ve güllerle kalpsimgesi yaptırıp içine 'Seniseviyorum' yazdırdı. Kapıdameşaleler yaktırdı. Sonra kızıaşağıya çağırdı. Dışarı çıkanMakas'a gülleri uzatıp sarıldı.
KAMERA YAKALATTI
Bu sırada havai fişekler patlamaya başladı. Ve polisin sesleri duyacağı endişesiyle hemen olay yerinden uzaklaştı. Apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın sürpriz bir girişim olduğunu anladı. Görüntülerden izinsiz gösteriyi Finike'de oturan Sinan Şahin'in yaptığını tespit etti. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Şahin, "İzinsiz patlayıcı madde kullanmak ve toplumun huzurunu bozmak" suçundan 250 TL paracezası ödedi. Bir daha böyle bir girişimde bulunmaması için uyarılıp serbest bırakıldı.
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