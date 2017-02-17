KısmETi açıldı

Kendine has tuz atmahareketiyle Türkiye'densonra dünyada da fenomenhaline gelen et ustası NusretGökçe, kariyerinin en parlakgünlerini yaşıyor. Restoranlarıdolup taşan Gökçe'ye reklamteklifleri yağıyor. Ülkemizdeki birçokfirmanın yanı sıra yurt dışındaki büyükşirketlerden de teklif alan Nusret'i, Porschemarka yüzü yapmak istiyor. Yeni sezonotomobillerinin tanıtımı için Gökçe'ylegörüşen firma, anlaştıkları takdirde tümgörsel ve TV reklamlarında et ustasınayer verecek. Sosyal medyada yaptığı ilginçpaylaşımlarla dikkat çeken Gökçe, geçtiğimizgünlerde ABD'deki bir talk şova konuk oldu.Dubai'de de Leonardo DiCaprio'ya etservisi yaptı. Nusret Gökçe'nin tuz dökmefotoğrafı ABD'de caps olarak kullanılmıştı.Nusret'in fotoğrafına, şarkıcı Bruno Mars'tanNBA takımı Golden State Warriors'a kadarbirçok sosyal medya hesabında yer verilmişti.
TWİTTER YORUMLARI
Nusret artık elinde tuzla geziyordur!
Porsche'nin yüzü mü olacak?
Hayal edemedim bir an...
Nusret'i izlerken karnım açıkıyor arkadaş...
Bizim girişimcilere de yazıklar olsun. Hala biri çıkıp Nusret tuzluğunu hatta baharat takımını sunmadı piyasaya...
Nusret, nimetle oynama!
Baba bizi Nusret'e götür...
Nusret kasap çırağı olarak bu günlere gelmiş diyorlar.
5 yaşındaki yeğenim bile onun taklidini yapmadan yemeğe başlamıyor!
Nusret'i eleştireceğinize açın hayat hikayesini okuyun. Nereden nereye gelmiş...
Evde ekmek peynir yiyip Nusret'i büyük bir iştahla izliyorum...
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