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‘Etlere fısıldayan adam’ ’ye teklifi yağıyor. Ünü sınırları aşan Nusret’i, Porsche da marka yüzü yapmak istiyor

KısmETi açıldı
Kendine has tuz atma hareketiyle Türkiye'den sonra dünyada da fenomen haline gelen et ustası Nusret Gökçe, kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Restoranları dolup taşan Gökçe'ye teklifleri yağıyor. Ülkemizdeki birçok firmanın yanı sıra yurt dışındaki büyük şirketlerden de teklif alan Nusret'i, Porsche marka yüzü yapmak istiyor. Yeni sezon otomobillerinin tanıtımı için Gökçe'yle görüşen firma, anlaştıkları takdirde tüm görsel ve TV reklamlarında et ustasına yer verecek. Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken Gökçe, geçtiğimiz günlerde ABD'deki bir talk şova konuk oldu. Dubai'de de Leonardo DiCaprio'ya et servisi yaptı. 'nin tuz dökme fotoğrafı ABD'de caps olarak kullanılmıştı. Nusret'in fotoğrafına, şarkıcı Bruno Mars'tan NBA takımı Golden State Warriors'a kadar birçok sosyal medya hesabında yer verilmişti.



TWİTTER YORUMLARI
Nusret artık elinde tuzla geziyordur!
Porsche'nin yüzü mü olacak?
Hayal edemedim bir an...
Nusret'i izlerken karnım açıkıyor arkadaş...
Bizim girişimcilere de yazıklar olsun. Hala biri çıkıp Nusret tuzluğunu hatta baharat takımını sunmadı piyasaya...
Nusret, nimetle oynama!
Baba bizi Nusret'e götür...
Nusret kasap çırağı olarak bu günlere gelmiş diyorlar.
5 yaşındaki yeğenim bile onun taklidini yapmadan yemeğe başlamıyor!
Nusret'i eleştireceğinize açın hayat hikayesini okuyun. Nereden nereye gelmiş...
Evde ekmek peynir yiyip Nusret'i büyük bir iştahla izliyorum...
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