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Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında devam eden operasyonda terör örgütü 'nın elebaşlarından 'ın sağ kolu olan terörist ölü ele geçirildi.

Karayılanın sağ kolu öldürüldü
Nusaybin kırsalında bulunan Ömeryan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen iki teröristten biri olan sözde özel kuvvetler sorumlusu olan Behzat kod adlı teröristin, 'nın elebaşlarından 'ın sağ kolu olduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyonları devam ediyor.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 23:34
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Magralarda inlerde Bok gibi yaşayip ,Lagim çukurunda geberen DOMUZLARA HDPKK denir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.02.2017 00:09
KARTAL KARTAL

DARISI TÜM YILANLARIN BASINA AMİNNNNNNNNNNN....................................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.02.2017 23:40
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