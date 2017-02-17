İşte o hain

Terör örgütü PKK 24 Kasımda Adana Valiliği'ne bombalı araçla saldırdı. Bu kanlı planı yapan teröristin görüntüleri ortaya çıktı! Dilber kod adlı o hain, kalleş yüzünü makyajla kapatıp taksiyle kaçtı...
Adana, 24 Kasım 2016'da bomba sesleriyle yankılandı. Valiliğin otoparkına bırakılan araç, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Kalleş saldırıda 2 kişi şehit olurken, 33 kişi de yaralandı. İşte o saldırıyı düzenleyen PKK'lı kadın teröristin görüntüleri ortaya çıktı. Terör ekipleri, saldırıdan sonra araç üzerinde terör suçundan kaydı bulunan Mehmet Emin Vural'ın parmak izine ulaştı. Vural, Adana'da yakalandı. İfadesinde PKK'nın sözde Akdeniz Metropol Kuvvetler Sorumlusu "Halo dayı" kod adlı Eyüp Çelik'in patlamayı planladığını anlattı. 25 gün önce Mardin'den Adana'ya geldiği tespit edilen Çelik, dün yakalandı. Valiliğe yönelik bombalı araç saldırısını yapan kadın terörist K.Ç.'nin Çelik tarafından Suriye'ye kaçırıldığı anlaşıldı. Kadın teröristin kırsal ile şehirde çekilen fotoğraflarına ulaşıldı. Dilber Kod adlı kadın teröristin saldırıdan sonra bindiği taksideki görüntüleri ortaya çıktı. Teröristin kanlı eylemi gerçekleştirmeden önce dikkat çekmemek için makyaj yaptığı görüntülere yansıdı.
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