İşin 'Er Bab’ı

'ÇOCUKLA SALDIRDILAR'
Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan El Bab'daki operasyonları başarıyla tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mutlu sona ulaştı. Zafer sevinci fotoğraflara yansıdı. Kentte kontrolü sağlayan birlikler, El Bab'da askeri ilk adım olan taarruzu sonlandırdı. Operasyonun ikinci kısmı için düğmeye basan TSK ve ÖSO, DEAŞ'tan temizlenen ilçede arama tarama faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda El Bab'da bütün evlerin kapı kapı aranacağı açıklandı. Şehirde saklanan DEAŞ'lıların etkisiz hale getirileceği vurgulandı. Sualtı Taarruz Komandoları (SAT) ve Özel Kuvvetler'in katılacağı meskun mahal operasyonunun 1 ay kadar daha süreceği açıklandı. El Bab gazisi Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Karataş ise DEAŞ'ın korkunç taktiklerini anlattı. "Teröristler kadın kılığına giriyor, kucağında çocukla geliyordu. Yoksa biz bu işi çoktan bitirirdik. İyileşirsem tekrar bölgeye gideceğim" ifadelerini kullandı.
El Bab'ı DEAŞ'lı teröristlerden temizleyen kahraman askerlerimizin zafer sevinci fotoğraflara yansıdı
AFRİN-KOBANİ HATTI...
Öte yandan El Bab, DEAŞ'ın Suriye'de Rakka'dan sonra ikinci başkenti konumunda. Türkçe'de "kapı" anlamına gelen ilçe, DEAŞ için hem doğu-batı hem kuzey-güney ekseninde çok kritik bir kavşakta bulunuyor. El Bab'ın alınmasıyla birlikte DEAŞ tehdidi Türkiye sınırından daha da uzaklaştırıldı. Ayrıca terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'nin kullandığı Afrin ve Kobani kantonlarının birleşmesi de ortadan kaldırıldı.
Mehmetçik, El Bab'ı terörden arındırdı. DEAŞ'ın elindeki esir yavruları kurtardı.
YENİ HEDEF MENBİÇ
Cerablus'la başlayıp El Bab'la devam eden Fırat Kalkanı Harekatı tam gaz devam edecek. Suriye'deki operasyonların yeni hedefi, Menbiç olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO, terör örgütü PYD kontrolündeki bölgenin temizlenmesi için yeni bir operasyona başlayacak. Türkiye'nin Menbiç ve Rakka'yı da içine alacak güvenli bölge projesine göre 4-5 bin kilometrekarelik bir alan teröristlerden temizlenecek. Bu bölgelere çoğunluğu Araplar'dan ve Türkmenler'den oluşan yerli halk için yerleşkeler kurulacak. Bölgenin güvenliği için "milli güç" oluşacak. Ayrıca güvenli bölge üstünde uçuş yasağı uygulanacak.
Uğur YILDIRIM
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