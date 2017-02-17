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İğrenç savunma

İğrenç savunma
Bolu'da yaşayan Lütfi Mesut Çalışkan (18), geçen yıl evinde uyuşturucu kullandıktan sonra 85 yaşındaki komşusu Hatice Uzunoğlu'nun evine gitti. Tecavüz ettiği yaşlı kadını boğarak katletti. Caniden alınan DNA örneği, Uzunoğlu'nun ağız bölümündeki sperm örneği ile eşleşti. Çalışkan, olaydan 10 ay sonra yakalanarak cezaevine gönderildi. Dün ilk kez hakim karşısına çıkan sanık, uyuşturucu aldıktan sonra kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ancak onu öldürmediğini söyledi. İğrenç savunma herkesin tepkisini çekti.
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