İğrenç savunma

Bolu'da yaşayan Lütfi MesutÇalışkan (18), geçen yıl evindeuyuşturucu kullandıktan sonra85 yaşındaki komşusu HaticeUzunoğlu'nun evine gitti. Tecavüzettiği yaşlı kadını boğarakkatletti. Canidenalınan DNA örneği,Uzunoğlu'nun ağızbölümündeki spermörneği ile eşleşti.Çalışkan, olaydan 10ay sonra yakalanarakcezaevine gönderildi.Dün ilk kez hakimkarşısına çıkan sanık,uyuşturucu aldıktansonra kadına cinselsaldırıda bulunduğunuancak onu öldürmediğinisöyledi. İğrenç savunmaherkesin tepkisini çekti.
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