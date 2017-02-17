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İfadelere tepki

İfadelere tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in referanduma ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Turan, "Erdem'in basına yansıyan ifadelerini kesinlikle doğru bulmadığımızı, net ifadelerle reddettiğimizi belirtmek isterim. Kabul etmemiz mümkün değil. Bununla ilgili genel merkezimiz gerekli adımları atmıştır. Kişinin istifası istenmiş ve açığa alınmıştır" dedi.
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