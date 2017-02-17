Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

"HEYECAN, COŞKU HEPSİ ÇOK ÇOK İYİYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin törene katılımın nasıl olduğunu sorması üzerine, "Doğal olarak buraya baktığımız zaman soğuk Maraş'ta hava. Yani katılıma baktığımız zaman bu katılım, soğuk havaya rağmen muhteşemdi. Heyecan, coşku hepsi çok çok iyiydi." yanıtını verdi.

"ONUN İÇİN NE DESEM AZ"

Aynı gazetecinin "Kahramanmaraş size hep destek verdi, yalnız bırakmadı" sözleri üzerine Recep Tayyip Erdoğan, "Ta başından beri her zaman Maraş yanımızda oldu. Bütün gücüyle, kuvvetiyle her zaman ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 71,5 oy verdi. Onun için ne desem az." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine de "Ben Maraş'a da güveniyorum, Türkiye'ye de güveniyorum." ifadelerini kullandı.



