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'li Baluken hakkında yakalama kararı çıktı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tahliyesine karar verilen Diyarbakır Milletvekili hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

HDPli vekil hakkında yakalama kararı çıktı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada Baluken hakkında verilen tahliye kararı üzerine savcılık, üst mahkemeye itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Baluken'in tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

DÖRT AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR
İddianamede, Baluken hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 12:28
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