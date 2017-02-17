Hain saldırıyla ilgili bakan Bozdağ'dan ilk açıklama

Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Şanlıurfa Viranşehir'de hakim, savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum" diyen Bozdağ, yaralılara şifa, yargı camiasına geçmiş olsun dileyerek, "Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı, Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle, kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir" paylaşımında bulundu.
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