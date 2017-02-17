Bu tarihi fırsat. Tereddüdü olanı ikna edeceğiz. Halkımız korku yaratmaya çalışanların iddialarına değil paketin içeriğine bakacak. Güçlü Türkiye için güçlü bir sistem.
Resmi start 25 Şubat'ta verilecek. Başbakanımız sloganlarımızı, şarkılarımızı toplumla paylaşacak. Şenlikli şekilde geçecek.
Miting programları taslağı hazırlandı. Görevlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanımız bu işin başında onun yapacağı çalışmalar var. MHP de bir çalışma yapıyor. İki ayrı parti iki ayrı kampanya olacak. Ayna hedefe hizmet edeceğiz. Parlamento dışı partiler, sivil kuruluşların ciddi görev alacağı kampanyaları olacak.
Terör örgütü kırsalda baskı yapamayacak. Halkın tercihi sandığa yansıyacak. Yeniden inşa dönemi, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. İddia edildiği gibi OHAL bir kısıtlama, baskı unsuru olmayacak. Bölgedeki insanlar mevcut sistemin sıkıntılarını çok iyi biliyor. Tam tersine seçim güvenliğine katkı sunacak. Yeni sistem bölgedeki sorunların çözümünü de hızlandıracak.
Bir seçim değil halk oylaması, partiler yarışmayacak. Sivil toplum dayanışması ile yürüyecek.
Paketin içeriği kadar siyasi atmosfer, memnuniyet seçmen davranışını etkileyebiliyor. Halkımızın Anayasa paketine bakarak karar vermesini istiyoruz.
Halkın seçmediği tek adamlarla, halkın demokratik olarak seçtiklerini karıştırmamak gerekir. Yetkiler idare açısından bir elde toplanıyor. Yoksa yasama, yürütmede yetki devri söz konusu değil. Yetkide en önemli başlık kararname olacak. Cumhurbaşkanlığı temel ve siyasi haklar konusunda kararname yapamayacak. Kanun ve kararname çelişirse geçerli olan kanundur. Kararname idarenin etkili çalışmasıyla ilgili olacak. Yeni sistemde hem yetki hem sorumluluk var.
Yüzde 50'nin üzerinde kim oy alırsa bu millet onu benimsiyor demektir. Bu milletin değerleriyle uyumlu olacaktır. Mevcut sistemde insanlar oy veriyor. Siyasi kutuplaşma azalacak.
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