Gözümüz 'yaşar'dı

Ahmet Yazıcı, kendisini terk eden nikahsız eşi Seher Yaşar’ı barışmaya ikna edemedi. Tabancayla karısına 3 el ateş etti. Genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koca terörü ‘Yeter artık’ dedirtti
Erkek terörü bitmedi. Kahreden haber, bu kez Aksaray'dan geldi. Sivas'ta nikahsız olarak birlikte yaşayan Ahmet Yazıcı (45) ile Seher Yaşar(26) arasında şiddetli geçimsizlik başgösterdi. Tartışmaların ardı arkası kesilmedi. Bunalan genç kadın, Yazıcı'yı terk ederek memleketi Aksaray'daki babaevine yerleşti. Ahmet Yazıcı ise terk edilmeyi kabullenemedi. Genç kadını barışmaya ikna etmek için Aksaray'a gitti. 3 gün boyunca evine gittiği Yaşar'ı eve dönmeye ikna etmek istedi. Ancak genç kadın Yaşar'ın barışma teklifini reddetti.
BALKONDA VURDU
Yazıcı dün öğle saatlerinde yine Yaşar'ın babaevinini önüne gitti. Barışma teklifini reddeden nikahsız eşini balkona çağırıp, silahla 3 el ateş etti. Ağır yaralı olarakambulansla hastaneye kaldırılanYaşar, yapılan tüm müdahalelererağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise cinayetin ardından kaçan Yazıcı'yı bulmak için harekete geçti. Yazıcı, elindeki suç aleti tabancayla kısa sürede yakalanarak Emniyet'e getirildi. Katil zanlısı, sorgusununardından adliyeye sevk edildi.
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