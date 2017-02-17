Yol Durumu
  1. Ders olsun
  2. Aladağ faciası unutulmadı

Göze battı!

Göze battı!
Erzincan'da yaşayan 49 yaşındaki Turgut Tanıtan, bir gözü mavi diğer gözü kahverengi olarak dünyaya geldi. Gözleriyle herkesin dikkatini çekti. Trafik polisleriyle ise başı derde girdi. Ömrü, yol kontrollerinde kendisini durduran ekiplere, gözlerinin sağlam olduğunu anlatmakla geçti. Gözlerinin gayet sağlıklı olduğunu belirten Tanıtan şunları söyledi: "Yol kontrollerinde trafik polislerinin ilgisini çok çekiyorum. Görme engelli olduğumu zannediyorlar. Bir gözümün görmediğini, bu şekilde araç sürdüğümü sanıyorlar. İnandırmakta zorluk çekiyorum."
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar