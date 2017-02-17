Göze battı!

Erzincan'dayaşayan 49 yaşındakiTurgut Tanıtan,bir gözü mavidiğer gözü kahverengiolarak dünyayageldi. Gözleriyleherkesindikkatini çekti. Trafikpolisleriyle isebaşı derde girdi.Ömrü, yol kontrollerindekendisinidurduran ekiplere,gözlerinin sağlamolduğunu anlatmaklageçti. Gözlerinin gayet sağlıklı olduğunu belirtenTanıtan şunları söyledi: "Yol kontrollerindetrafik polislerinin ilgisini çok çekiyorum. Görmeengelli olduğumu zannediyorlar. Bir gözümüngörmediğini, bu şekilde araç sürdüğümüsanıyorlar. İnandırmakta zorluk çekiyorum."
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