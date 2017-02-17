Göze battı!

Erzincan'da yaşayan 49 yaşındaki Turgut Tanıtan, bir gözü mavi diğer gözü kahverengi olarak dünyaya geldi. Gözleriyle herkesin dikkatini çekti. Trafik polisleriyle ise başı derde girdi. Ömrü, yol kontrollerinde kendisini durduran ekiplere, gözlerinin sağlam olduğunu anlatmakla geçti. Gözlerinin gayet sağlıklı olduğunu belirten Tanıtan şunları söyledi: "Yol kontrollerinde trafik polislerinin ilgisini çok çekiyorum. Görme engelli olduğumu zannediyorlar. Bir gözümün görmediğini, bu şekilde araç sürdüğümü sanıyorlar. İnandırmakta zorluk çekiyorum."