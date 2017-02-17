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'Göz’ intikamı!

Göz’ intikamı!
Antalya'da (45), 30 Mart 2015'te mantar toplamaya gitti. Burada boğazı kesilerek katledildi. Cinayetle ilgili işitme engelli Mesut Boz (26) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık ilk ifadesinde küçükken sol gözün iğne batırdığı için cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi. Boz'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Boz, bu kez cinayeti işlemediğini söyledi. Duruşma ertelendi.
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