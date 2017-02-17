Yol Durumu
  1. Yaşlı kadın denizde arandı
  2. Anne ölü, oğlu baygın bulundu

Eski sevgiliye mesaj cinayeti

Eski sevgiliye mesaj cinayeti
Konya'da yaşayan Ahmet Kahraman (20) eski sevgilisine sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yolladı. Genç kız, yeni erkek arkadaşı Sadri Y.'ye (17) durumu anlattı. Sadri Y. de Kahraman ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Birbirleriyle küfürleşen iki genç, sokakta buluştu. Çıkan kavgada Kahraman, Sadri Y.'nin kardeşi Y.Y. (16) tarafından bıçaklandı. Cinayetin ardından kaçan Sadri Y. ile kardeşi Y.Y gözaltına alındı.

Halit TURAN
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar