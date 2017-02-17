Eski sevgiliye mesaj cinayeti

Konya'da yaşayan Ahmet Kahraman (20) eski sevgilisine sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yolladı. Genç kız, yeni erkek arkadaşı Sadri Y.'ye (17) durumu anlattı. Sadri Y. de Kahraman ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Birbirleriyle küfürleşen iki genç, sokakta buluştu. Çıkan kavgada Kahraman, Sadri Y.'nin kardeşi Y.Y. (16) tarafından bıçaklandı. Cinayetin ardından kaçan Sadri Y. ile kardeşi Y.Y gözaltına alındı.



Halit TURAN